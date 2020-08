Football : Jour de derby entre le FCBB et le SCB !

Les Bastiais ont démarré le championnat sur les chapeaux de roues s’imposant au Red Star 5 buts à 3. De son coté les joueurs du président Emmanuelli ont obtenu un bon match nul à Créteil, 0-0. Ce derby se disputera finalement au complexe de Borgo où, en raison du peu de places disponibles pour raisons sanitaires, seuls les abonnés du FCBB pourront prendre place dans les tribunes.

Jean-André Ottaviani pourra disposer de son nouvel attaquant, Wilson Isidor prêté par l’AS Monaco au FCBB pour un an, de son coté l’entraineur des turchini, Mathieu Chabert, devra encore se priver des services de Michel Moretti, Mesbah et Gilles Cioni blessés.

En cas de victoire, le Sporting s’installerait seul en tête avec 6 points, soit 2 points d‘avance sur les deuxièmes (Concarneau, St Brieuc, Créteil et Boulogne). Une victoire du FCBB, propulserait le club à la 2ème place ex-æquo. De l’enjeu donc dans ce derby.



Le groupe du FCBB

Escales – Guerin – Buon – Hamdi – Traore – Cropanese – Diarrassouba – Doumbia – Grimaldi – Lajugie – Magassouba – Umbdenstock – Durban – Giacomini – Isidor.



Le groupe SCB

Vincensini – Lombard – Bocognano – Guidi – Le Cardinal – Guibert- Schur – Ducrocq – Santelli – Quemper – Da Silva – Ben Saada – Salles Lamonge – Diongue – Vincent – Robic.

Blessés : Cioni – Moretti – Angelini – Mesbah.