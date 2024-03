Football Grand Sud : La SVARR renoue avec le succès

En Régional 1, la SVARR avait besoin d'un succès face à Ghisonaccia, sur la pelouse de Santucci, pour continuer de croire en ses chances dans la course au titre alors que le leader Sudiste effectuait un déplacement périlleux en Casinca.



L'équipe du président Paoli a d'ailleurs tenu tête au leader Sudiste, sur le score de 2 à 2, en arrachant le partage des points dans les ultimes secondes du match grâce à un penalty.



De son côté la SVARR est finalement venue à bout de Ghisonaccia 3 buts à 2 non sans mal. Un succès précieux pour les joueurs de Pierre Nironi qui se rendront dimanche prochain à Sainte-Lucie pour un match capital contre le SFC.





En Régional 2, l'ASPV malmenée une semaine auparavant à Bonifacio était en mission commando cet après-midi en Balagne. Les joueurs de François Ciccolini ont bien redressé la barre et se sont imposés 2 buts à 0 dans une rencontre importante dans l'optique de l'accession en Régional 1.



Pour sa part la JS Bonifacio après un probant succès lors du derby face à l'ASPV a baissé pavillon dans le Nebbiu 2 à 1.