Football : Finale de la Coupe de Corse ce samedi

Une finale pour le moins chamboulée puisqu’entre temps le SCB (N3) est monté en N2 et que dans le même temps l’ASFA a pris le chemin inverse. Autrement dit les forces en présence ne seront pas les mêmes.

Un match qui servira aussi aux deux équipes à s’étalonner avant le début du championnat. Le 10 aout pour le SCB avec la réception de Reims, le 17 août à Rousset (Bouches du Rhône) pour Furiani qui affrontera l’ Euga Ardziv.





Pour parvenir à ce stade de la compétition, Furiani s’était débarrassé de Monticello ( 3 – 1) en quart de finale puis de Bocognano (5 – 3 après prolongation) en demi-finale.

Du coté du SCB, les joueurs de Stéphane Rossi avaient éliminé le FC Balagne (2-0) puis le Gallia Lucciana (5-2).

On peut imaginer que les deux entraineurs, Stéphane Rossi pour le SCB et Patrick Videira pour l’ASFA, aligneront leur formation-type histoire de ce mettre en situation à quelques jours de la reprise du championnat.

Qui reprendra le trophée acquis en mai 2018 par l’Etoile Filante Bastiaise ?

La réponse ce samedi soir à partir de 20 heures au stade Armand-Cesari.



---



Finale de la Coupe de Corse 2018/2019

Coup d’envoi de la rencontre : 20 heures

- Ouverture des portes : 18 heures

- Ouvertures des guichets : 17 heures

Tribune Sud Victor Lorenzi : 10€ - Gratuit pour les -16 ans

Tribune Nord Claude Papi : 10€ - Gratuit pour les -16 ans