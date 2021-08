Football : Deux nouveaux attaquants pour le FC Bastia-Borgo

Moulaye-Idrissa Ba, 31 ans, 1m85, 86 kg, évoluait à Pau (L2) les deux dernières saisons. Formé au FC Echirolles (Isère) il a joué ensuite à Fréjus, Bourg en Bresse, Les Herbiers et Dunkerque. Il totalise 45 matchs de L2, 151 matchs de National, 10 de Coupe de France et 3 de Coupe de la Ligue.

Florian Raspentino est déjà bien connu à Bastia pour avoir joué plusieurs saisons au SC Bastia : 2013/2014, 2015/2017, 2020/2021. Agé de 32 ans, formé à Marignane (Bouches du Rhône), il a ensuite évolué à Agde, Nantes, Brest, Marseille, Caen, Dijon, Eupen (Belgique), Valenciennes et Grenoble. Il a à son compteur 85 matchs de L1, 85 de L2, 12 de National, 10 de Coupe de France 7 de Coupe de la Ligue, 6 d’Europa Ligue…

Ce vendredi soir pour le compte de la 4ème journée de N1, le club du président Emmanuelli accueillera Laval.