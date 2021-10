Festival Arte Mare : "Prix Ulysse de la première œuvre à Emilienne Malfatto

Après avoir étudié en France et en Colombie et obtenu son diplôme de l’école de journalisme de Sciences Po Paris, elle intègre l’AFP, en France puis le desk Moyen-Orient à Chypre. Depuis 2015, elle travaille comme journaliste et photographe indépendante, notamment en Irak.





En 2015, elle reçoit d’ailleurs le Prix France Info-Revue XXI pour son reportage Dernière escale avant la mer.

En 2019, son projet Al-Banaat, dans le sud de l’Irak, a lui été distingué par le Grand prix de la photographie documentaire de l’IAFOR. Naviguant entre plusieurs pays dont la France et l’Italie, elle collabore régulièrement avec le Washington Post dont une de ses photos a fait la Une, et le New York Times.





Que sur toi se lamente le Tigre (Éditions Elyzad 2020) se déroule dans l'Irak rural d'aujourd'hui, sur les rives du Tigre.

Une jeune fille franchit l'interdit absolu : hors mariage, une relation amoureuse, comme un élan de vie. Le garçon meurt sous les bombes, la jeune fille est enceinte : son destin est scellé. Alors que la mécanique implacable s'ébranle, les membres de la famille se déploient en une ronde d'ombres muettes sous le regard tutélaire de Gilgamesh, héros mésopotamien, porteur de la mémoire du pays et des hommes.





Connaissant bien la Colombie, elle vient d’y consacrer un livre, une enquête sans concession : «Les serpents viendront pour toi» (éditions Les Arènes 2021).

CNI l’a rencontrée à son arrivée à Bastia ce vendredi