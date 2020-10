Festival Arte Mare : Le prix Ulysse du 1er roman à Maylis Besserie

Dans son premier roman, Le Tiers-temps (Editions Gallimard), sorti en février dernier, Maylis Besserie imagine les derniers jours du dramaturge et écrivain irlandais Samuel Beckett dans une maison de retraite parisienne. L'action du roman, récompensé par le prix Goncourt du premier roman 2020, se situe rue Rémy-Dumoncel dans le 14e arrondissement de Paris, dans une maison de retraite baptisée Le Tiers-Temps et dont Samuel Beckett a vraiment été le résident. Au fil des pages, Maylis Besserie, avec une empathie et surtout une admiration latente, ressuscite Beckett, nous dévoile certains épisodes qui ont marqué sa vie : les passions et les souffrances, l'amitié avec son maître James Joyce, sa liaison avec Lucia, la fille de ce dernier, la complicité avec son éditeur, Jérôme Lindon, les premières représentations de sa pièce «En attendant Godot », la vie quotidienne au Tiers-Temps où le dramaturge y attend la fin de sa vie et ses rapports avec les médecins et les infirmières….

Maylis Besserie, par ailleurs productrice de documentaires sur France Culture, vient d’achever un 2ème roman. «En fait il y aura trois romans en tout qui font le pont entre la France et L’Irlande. Le 2ème que je viens d’achever est une toute autre histoire que Le Tiers-Temps mais il y est aussi question d’Irlande».

Pour CNI, Maylis Besserie revient sur ce 1er roman.