Echecs : Sacrée à Agen, Laura Neel (Corsica Chess Club) championne de France U 10

"La Corse détient sa nouvelle reine des échecs. Laura a survolé ce championnat de France, ne concédant qu’une seule partie nulle contre sa dauphine. C’ est un exploit retentissant pour la jeune bastiaise dont il faut mesurer la portée" lit-on notamment sur le site de la Ligue qui souligne encore que "les dates inhabituelles auxquelles se joue ce championnat et la préparation difficile à cause d’ une saison tronquée n’ auront pas eu raison du talent de notre nouvelle pépite".Mais si la performance de Lura rejaillit sur toute la discipline et met encore une fois en valeur le travail accompli par la Ligue Corse d'échecs celle-ci n'omet pas de saluer comme il convient le comportement des autres jeunes insulaires à ces championnats."Dans son sillage, plusieurs joueuses ont fait de remarquables prestations.Elora Micheli termine 1ère Ex-aquo en catégorie U14. Le récent système de départage choisi au championnat de France la fait reculer à la 4e place alors qu’ elle bat la championne de France lors de la dernière ronde.4e, c’ est également la place de Cerise Castagnerol en catégorie U10 qui doit elle aussi laisser sa place sur le podium pour quelques points de départage.Calypso Deladerriere obtient de haute lutte la 6e position en U14. Dans la même catégorie, Emma Grisoni finit 14e.Cette moisson exceptionnelle pour les féminines dont pourra se féliciter Lauren Guidicelli, présidente de la commission féminine de la Ligue Corse des Echecs ne doit pas effacer les performances de nos garçons.Apollo Deladerriere, rentre dans le top 20 de la très âpre catégorie des U12, mais surtout Baptiste Roux termine à une très belle 7e place (catégorie U16). "Coup de chapeau aussi au club bastiais du Corsica Chess Club : "Comme tout un symbole, le Corsica Chess Club se hisse à la 4e place du classement par clubs sur près d’un millier de club en France !"BravoPlus de détails sur sur le site de la lega corsa di scacchi