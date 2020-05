Dépôt des candidatures pour le second tour des municipales

le mardi 2 juin 2020 de 9 heures à 18 heures

La prise de candidatures, pour le second tour, des élections municipales et communautaires de 2020, se déroulera encore mardi 2 juin 2020, aux horaires suivants :La prise de candidature se fera sous forme de rendez-vous auprès du bureau des élections :Le port du masque est obligatoire, ainsi que le nombre de personne, venant déposer la candidature, qui est limité à deux personnes.Consultez l’article : Déclaration de candidature : élections municipales et communautaires sur le site du ministère de l’Intérieur.Les démarches sont entreprises uniquement par le responsable de liste, qui est le candidat tête de liste ou, le cas échéant, par la personne qu’il a désignée par un mandat écrit et signé.Pour le second tour, les candidats n’ont plus à fournir de justificatifs d’éligibilité. Toutefois, en fonction de la liste, les formalités diffèrent.Liste qui se maintient au second tour sans changement :Le responsable de la liste doit déposer :Il n’est pas nécessaire de déposer à nouveau les déclarations de candidature individuelle.Liste qui se maintient au second tour en accueillant de nouveaux candidats :Le responsable de la liste doit déposer :En cas de difficulté, le bureau des élections est à votre disposition par courriel :