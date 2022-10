DOSSIER. Toussaint : une période pas si faste pour les fleuristes corses

C’est un rituel immuable que de nombreux Corses ne manqueraient sous aucun prétexte.

Chaque année,

l

es 1

e

r

et 2 novembre ils sont nombreux à se rendre dans les

cimetières

pour aller fleurir les tombes de leurs défunts.

Sur l’île, la Toussaint et le jour des

Morts

restent des traditions toujours vives au fil des générations.

Mais malgré le volume important de fleurs qui est acheté à cette occasion, la période ne profite pas forcément à la soixantaine de fleuristes insulaires.

« Ce n’est pas l’une des fêtes où nous marchons le mieux », confie

L

ouise

Nicolaï,

artisan

fleurist

e

à

Borgo

.

Installée depuis plus de 35 ans dans le métier, celle qui est aussi présidente du syndicat régional des fleuristes regrette en effet

avoir

à subir une grosse concurrence pour la

vente

de chrysanthèmes de la part des grandes surfaces.

« Pour

elles

ce sont des produits d’appel,

m

ais nous c’est notre

vent

e

principale », souffle-t-elle.

Dans la même veine, elle fustige aussi les pertes que la profession enregistre chaque année à cause des vendeurs éphémères qui s’installent, plus ou moins légalement, durant quelques jours au bord des routes.

« Cela nous fait énormément de mal », tonne-t-elle en déplorant : « Nous le dénonçons depuis longtemps, mais malheureusement nous ne sommes pas entendus ».

Face à

ces

concurrences difficiles à contrer, Louise

Nicolaï

indique que les

artisans

fleuristes essayent de retrouver leur place, tant bien que mal, en misant notamment sur les bouquets, préférés par certains aux chrysanthèmes, pour lesquels les gens sont prêts à dépenser « 35 à 40 euros ».« Nous proposons des bouquets plus élaborés que les grandes surfaces, avec des fleurs qui sont différentes, des produits supérieurs en gamme et avec une durée plus importante »,

d

étaille-t-ell

e

.

Une qualité qui a toutefois un

coût

, qui peut s’avérer difficilement compatible avec la crise actuelle.

« Avec la baisse du pouvoir d’

achat,

les gens regardent un peu plus leurs dépenses cette année », note la présidente du syndicat régional des fleuristes.

« Nous avons moins de demandes », dévoile-t-elle.

Autre difficulté pour les fleuristes insulaires, la nécessité de s’approvisionner sur le continent vient également diminuer leurs marges.

«

C

e qui nous impacte le plus c’est le pri

x

du transport, qui varie entre 10% et 25%, donc c’est énorme.

Nous sommes tributaires du continent, des personnes qui prennent en charge nos produits, et nous avons en plus une double peine, c’est que nous avons moins de rotations.

Dans la

semaine

nous allons avoir une livraison de moins en raison de cette baisse.

Donc cela nous pèse et c’est un préjudice en plus », déplore Louise

Nicolaï

.

Au regard de l’ensemble de ces problématiques, la présidente du syndicat régional concède de l’intérêt qui existe à

recréer

une filière fleurs sur l’île.

« Il y a 35

ans

nous avions créé cette filière avec une coopérative de 10 producteurs.

Nous exportions sur le continent et tout allait bien, puisque nous avions des fleurs de qualité.

Et puis malheureusement, le prix du transport étant plus élevé que le prix de la fleur qui nous était achetée, petit à petit chacun s’est retranché et a fait son propre circuit commercial », rappelle-t-elle.

«

Aujourd’hui

la filière horticole doit être lancée.

Elle a été relancée en partie

p

ar d

e

l’immortelle, mais il y a encore beaucoup à faire », souligne-t-elle avant de conclure : « Il faudrait vraiment se pencher sur le

fait

de produire en Corse, car nous avons un potentiel énorme ».