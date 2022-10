DOSSIER. Réfugiés ukrainiens en Corse : 6 mois après son arrivée, cette famille commence à prendre ses marques

À présent

, elle comprend un peu le

français

et

peut

Malgré son faible niveau en français,

Loridana

a réussi, avec l’aide de Marie-Joëlle et des associations en lien avec les réfugiés ukrainiens, à trouver en juin, un travail de femme de ménage à mi-temps dans un service d’aide à la personne.

Arrivée en même temps qu’elle en Corse, sa

tante

Oksana

, 58 ans, a quant à elle été employée comme femme de chambre dans un hôtel de la région.

Le petit

Herman

, 8 ans, a été scolarisé dans l’école du village, tout l’

été,

il est allé avec les autres enfants au centre aéré.

« Il se plaît beaucoup en Corse.

Maintenant

il apprend les échecs,

fait

du rugby et du breakdance », lance sa mère

Loridana

.

Durant l’été, les deux femmes et l’enfant ont pu profiter de la plage située à 5 minutes à pied de leur hébergement, des moments agréables bien loin des

tirs

de

roquettes

qui s’abattent chaque jour sur leur

v

ille Kharki

v

.

Si

Loridana

se sent bien en Corse, qu’elle a commencé à tisser des liens avec la communauté ukrainienne sur place, cette dernière ne peut s’empêcher de penser à son père et son frère restés dans le pays

en guerre

.

« Il y a quelques jours, la dépendance, une petite maison qui se trouve dans ma cour a eu les fenêtres brisées par un tir d’obus.

Mon père ne veut pas partir d’Ukraine, il a 68 ans, il a décidé que sa place était ici, mais forcément cela m’inquiète », confie

Loridana

.

Le père de son fils n’a pas non plus quitté le pays.

« On l’appelle souvent,

Herman

demande comment il va, il se rend compte qu’il y a la guerre, il voit les images à la télévision

bien sûr

, il sait que c’est

mauvais,

mais il commence à s’y habituer », reprend-elle.

Pour le moment, l’Ukrainienne ne veut pas quitter la Corse « pas tant qu’il y aura la guerre ».

Elle s’apprête, avec beaucoup de fatalisme, à passer son premier hiver sur l’île.

