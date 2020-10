Covid-19 : "Couvre-feu, bulle sociale, reconfinement, écoles...dans la tête ça explose"

Quelle angoisse ! On attend ce soir pour avoir les informations : confinement , couvre feu, école pas école .... et dans la tête ça explose. On va certainement nous reconfiner car le virus s’emballe mais en tant que maman, je ne comprend pas pourquoi les collèges vont rester ouverts !

En lisant la presse internationale, l’Italie par exemple s’aperçoit qu’il y a des enfants et même des nourrissons qui arrivent aux urgence à cause de la Covid. Une étude française dit que les enfants sont moins exposés au virus, oui mais c’est les enfants jusqu’à 9 ans et donc pas à partir du collège . Et une autre étude dit le contraire. Je peux comprendre que pour permettre aux parents d’aller travailler, on laisse ouvertes les écoles primaires ... si l’économie est encore à l’arrêt, certains n’auront plus de travail et donc plus d’argent et cela se transformera en une véritable catastrophe économique.

Mais à partir du collège les enfants n’ont plus besoin des parents pour se garder et les cours par internet sont possibles. Je ne mettrai mon enfant au collège que si des mesures sérieuses sont prises : classe faite en petit groupe : quand on nous dit qu’il faut être maximum 6 dans un foyer privé comment cautionner d’être plus de 25 dans une salle Des mesures d’hygiène plus importantes doivent être instaurées : mes enfants dans un collège bastiais changeaient de salle de classe toutes les heures, devaient désinfecter eux même leur table et leur chaise et prenaient un autobus bondé 4 fois par jour. D’ailleurs l’explosion du virus est certainement due aux brassages de la population durant les vacances et à la reprise de la école.

J’avoue que je n’arrive pas bien à comprendre les directives de ce gouvernement : "le virus dangereux mais prévoyez vos vacances", "bulle sociale de pas plus de 6 personnes mais classes à plus de 25". Les principaux lieux de contamination sont le travail, les transports en public, les écoles et on ferme les bars ?

Je n’ai plus aucune confiance en Macron et je ne pense pas mettre mes enfants au collège sauf si des mesures sérieuses sont prises pour éviter la contamination. En tant que maman, je ne veux pas prendre le risque de rendre malade mon enfant surtout que c’est la roulette russe... ou ça passe comme une lettre à la poste et l’enfant n’a aucun symptôme où il risque de finir à l’hôpital et d’avoir des séquelles ...un peu comme si on mettait les enfants à l’école durant un bombardement ... les bombes peuvent tomber à plusieurs kilomètres ou pile sur leur école. J’ai lu quelque part que le taux de mortalité était selon l’âge entre 0,5 et plus de 3 %, je suis d’accord mais si ça tombe sur ma famille, pour moi ça sera du 100% !

Et pour les enfants qui sont en difficultés au sein de leur famille, j’espère que depuis mai, les services sociaux ont fait quelque chose et qu’on attend pas un nouveau confinement pour parler d’eux ...

En plus quand on réfléchit un peu, on se dit : on a le droit d’aller travailler, d’aller à l’école, d’acheter de quoi se nourrir mais rien d’autre, pas un petit café au bar en terrasse au soleil, plus aucun plaisir .... oups ça fait peur !!! On devient des esclaves, des machines 😱