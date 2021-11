Coupe de France : fin de parcours pour le FC Bastia-Borgo au Canet-Rocheville

(Cp) le Samedi 27 Novembre 2021 à 17:20

Dans le cadre du huitième tour de la Coupe de France 2021/22, l'ES Cannet-Rocheville (National 3) recevait le FC Bastia-Borgo (National) ce samedi et ce sont les locaux du jour qui se sont imposés et donc qualifiés pour la prochaine étape.

Avec un score nul de 1-1 à la fin du temps réglementaire, les deux équipes ont dû passer par l'épreuve des tirs au but. A cet exercice c'est l'équipe azuréenne qui s'est montrée la plus adroite (4-1) !