Corsica Linea rapatrie les ressortissants français bloqués à à Tunis et Alger

En étroite coordination avec les représentations diplomatiques françaises concernées, Corsica linea effectue, depuis plusieurs semaines, des opérations de rapatriement de ressortissants français, bloqués à l’étranger en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19.

Ainsi, deux traversées Tunis-Marseille ont eu lieu le 17 mai à bord du Jean-Nicoli et le 4 juin à bord du Danielle-Casanova, avec respectivement près de 500 et 1 000 passagers à bord. Une troisième traversée est programmée le 11 juin prochain, toujours avec le Danielle-Casanova, et concernera à nouveau près de 1 000 passagers.

De la même manière, deux traversées Alger-Marseille ont eu lieu les 1er juin et 7 juin derniers. Une troisième traversée est programmée le 9 juin prochain. A chacune de ces traversées, le Danielle-Casanova embarque près de 1 000 passagers et 600 voitures.



« Notre compagnie a su mettre sa compétence logistique au service d’une problématique qui a pesé lourd dans cette crise du COVID-19 – le rapatriement de ressortissants français. A cette compétence logistique, à notre réactivité, s’est ajoutée notre rigueur dans le respect des gestes barrière et mesures sanitaires impératives en cette période – un prérequis fondamental pour assurer cette mission d’envergure » explique Pierre-Antoine Villanova, directeur général de Corsica linea