Coronavirus en Corse : 3 cas confirmés à Ajaccio

Les patients sont pris en charge au CH d’Ajaccio

Les prélèvements, analysés par le centre de référence de la Timone, indiquent qu’il s’agit de Covid- 19.

Les patients sont placés en isolement.

Leur état clinique ne présente pas de signe de gravité.





Des investigations complémentaires sont menées par l’ARS de Corse

Une cellule de suivi des contacts a été mise en place immédiatement par l’Agence régionale de santé, en lien avec la Cellule régionale de Santé publique France. Elle a pour but d’identifier les personnes qui auraient été en contact rapproché et prolongé avec ces patients.

Ces personnes sont en cours d’identification et seront informées personnellement de la conduite à tenir.



Rappel des recommandations à suivre

Les mesures de prévention, de détection et de protection qui permettent de limiter la circulation de ce virus sur notre territoire sont plus que jamais d’actualité.