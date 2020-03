Confinement - Un jour, un film : Jack le Chasseur de Géant

Mise en scène

Le réalisateur Bryan Singer commence sa carrière en 1993 avec Ennemi Public et se fait très vite un nom, deux ans plus tard, avec Usual Suspects qui devient un succès planétaire et un film culte avec le personnage de Keyser Söze. En 1998, Un Élève doué est une adaptation d’une nouvelle sulfureuse de Stephen King qui raconte la rencontre entre un jeune élève et un ancien nazi. Il enchaine ensuite sur les super-héros – réalisant quatre X-Men et Superman Returns – mais livre, entre-deux, des films plus personnels comme Walkyrie avec Tom Cruise et ce fameux Jack le Chasseur de Géant. Ce conte populaire anglais qui a déjà connu plusieurs adaptations dont celle de Nathan Juran en 1962 avec Kerwin Mathews, est aussi à l’origine du conte pour enfants, Jack et le Haricot magique.



Interprétation

Dans ce film qui lorgne allègrement du côté de Princess Bride pour le côté parodique et exagéré, Bryan Singer se fait plaisir. Il enchante le spectateur avec un conte fantastique très bien mené, au rythme soutenu et au scénario bien écrit sans être particulièrement original. Jack est interprété par le jeune Nicolas Hoult découvert dans A Single Man et qu’on retrouve à la suite de ce rôle dans celui d’Hank McCoy (la Bête) dans la saga X-Men origins. Il est accompagné d’incroyables seconds rôles : Ewan Mc Gregor, Stanley Tucci, Eddie Marsan et Ian Mc Shane.

Le film fut un échec au box-office – avec un budget de 195 millions de dollars, il n’a rapporté que 27 millions de dollars pour son premier week-end – et annonça une période difficile pour Bryan Singer, crédité au casting de Bohemian Rhapsody mais viré en plein tournage suite à la plainte d’un jeune homme pour agression sexuelle.



L’histoire

« Lorsqu’un jeune fermier ouvre par inadvertance la porte entre notre monde et celui d’une redoutable race de géants, il ne se doute pas qu’il a ranimé une guerre ancienne… Débarquant sur Terre pour la première fois depuis des siècles, les géants se battent pour reconquérir leur planète et le jeune homme, Jack, doit alors livrer le combat de sa vie pour les arrêter. Luttant à la fois pour le royaume, son peuple et l’amour d’une princesse courageuse, il affronte des guerriers invincibles dont il s’imaginait qu’ils n’existaient que dans les contes. »



• lundi 30 mars – TMC à 21h15 – Egalement disponible en DVD ou en VOD

Jack le Chasseur de Géant de Bryan Singer