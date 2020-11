Confinement - Un jour, un film : « Ava »

Ce soir, on oublie un peu ces élections américaines anxiogènes pour entrer dans l’univers si particulier d’Ava, une jeune fille bien décidée à aller de l’avant malgré son handicap. Une grande respiration cinématographique portée par la jeune révélation Noée Abita. Et c’est sur la chaîne franco-allemande.



L’histoire

« Ava, 13 ans, est en vacances au bord de l'océan quand elle apprend qu'elle va perdre la vue plus vite que prévu. Sa mère décide de faire comme si de rien n’était pour passer le plus bel été de leur vie. Ava affronte le problème à sa manière. Elle vole un grand chien noir qui appartient à un jeune homme en fuite… »



Scénariste-réalisatrice

Léa Mysius est diplômée de La Fémis en scénario. Elle co-écrit les Fantômes d’Ismaël et Roubaix une lumière avec Arnaud Desplechin. Elle réalise en parallèle trois courts-métrages sélectionnés et primés dans de nombreux festivals : Cadavre exquis, Les Oiseaux-tonnerre et L’Île jaune. En 2017, sort son premier long, Ava, sélectionné à la Semaine de la Critique et qui remporte le prix SACD.

Elle prouve aussi avec ce premier film parfaitement maitrisé qu’elle est une grande cinéaste. Pour preuve, cette formidable scène d’ouverture, en bord de mer, à la fois inquiétante et rassurante. Sa nouvelle carrière de réalisatrice – elle prépare son 2e long, Les Cinq Diables – ne l’empêche pas de continuer son métier de scénariste. Elle écrit notamment, après Téchiné, pour Jacques Audiard et Claire Denis.



Actrices

Léa Mysius a aussi parfaitement choisi ses actrices. Laure Calamy – Dix pour cent, Antoinette dans les Cévennes – plutôt habituée aux seconds rôles à ce moment là, se révèle totalement dans ce rôle de mère aimante mais un peu perdue. Sa fille est interprétée par la toute jeune et débutante Noée Abita. Depuis, sa carrière a décollé avec Le Grand Bain, la série Une Île et bientôt Slalom, un premier long très attendu de Charlène Favier. A l’époque, pour Ava, elle est à peine âgée de 17 ans et porte déjà le film sur ses frêles épaules. Elle s’accorde à merveille à l’univers de Léa Mysius. Pour ce formidable trio féminin – actrices, réalisatrice – et pour tout le reste, Ava vaut largement le détour. Laissez vous surprendre…



• Mercredi 4 novembre – Arte à 20h55

Ava de Léa Mysius