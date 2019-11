City Trail de Sartène : A Régis Rico la première édition

GAP le Dimanche 17 Novembre 2019 à 14:40

La Squadra Auddaninca, avec le soutien de la ville de Sartène et l'aide du CO Porticcio, organisait, samedi en début de soirée, la première édition du City Trail di Sartè. Près de 150 coureurs ont pris part à cette épreuve se disputant sur un total de neuf kilomètres dans les rues de "la plus corse des villes corses". Une manifestation qui aura permis, également, de soutenir l'association Philia venant en aide aux personnes atteintes de handicap. La tombola organisée, à cette occasion, a permis de reverser la somme de 800 euros au profit de cette association. Au plan sportif, la victoire est revenue au scratch à l'athlète de l'ASPV Régis Rico qui s'est imposé dans le temps de 33'42, devant Axel Mondain (GFCA) et Mickaël Saubion (Corsica Run XT). Chez les féminines Marilyne Magnavacca, licenciée GFC Ajaccio, l'a emporté en 40'40 s'octroyant, au passage, une belle 16e place au classement général. Le podium féminin est occupée, dans l'ordre, par Ségolène Honoré (GFCA) et Catherine Meyer (CAP). La remise des prix effectuée en présence des élus de la commune a mis un terme à ce premier City Trail de la saison insulaire. Une première placée sous le signe de la réussite à tous les niveaux.

