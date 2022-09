Championnat du Monde des rallyes : Pilouis Loubet à l'Acropole pour retrouver le sourire

Le pilote du Team Sport débutera le rallye ce jeudi dès 7 heures du matin par les 3,6 kilomètres du Shakedown avant de mettre un terme à cette journée d'ouverture par la super spéciale d'un peu moins de 2 kilomètres, prévue en soirée, au stade olympique. La journée de vendredi comprendra six tronçons chronométrés qui auront la particularité de se dérouler sans assistance, hormis le changement de pneumatiques. Autant dire qu'il faudra éviter les sorties de route et croiser les doigts pour que les mécaniques ne connaissent pas de problèmes. Six nouvelles spéciales seront, encore, au programme de la journée de samedi avant la quatrième et dernière journée de dimanche qui sera plus courte avec seulement trois spéciales.

Pour Pilouis Loubet le plus important sera de retrouver de la confiance et par la même occasion le chemin menant vers les premières places du classement, comme cela avait été le cas au mois de juin dernier en Sardaigne avec cette belle quatrième place finale.