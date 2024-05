Championnat du Monde des rallyes : Pierre-Louis Loubet débute ce vendredi en Sardaigne

Tout a commencé dès ce vendredi matin sur le Shakedown d’Ittiri (2,08km) avant la première spéciale de cet après-midi Osilo-Tergu qui lancera véritablement le rallye.



Au sein d’un peloton en WRC2 très imposant mais aussi très qualitatif avec les Ciamin, Solberg, Gryazin et autres Rossel, Pilouis Loubet devra, comme cela avait été le cas sur la terre lusitanienne voici quelques semaines, prouver qu’il sera un concurrent sérieux dans la course au titre en WRC2. Couronne qu’il avait déjà remportée en 2019.



Le verdict final tombera dimanche en milieu de journée à l’issue de la 16e et dernière spéciale Sassari – Argentiera qui servira de support à la Power Stage.