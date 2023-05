Championnat de Corse de Blitz 2023 : la victoire à Marc‘Andria Maurizzi, le titre pour Damien Stubbe

Le Grand Maître Corse Marc'Andria Maurizzi, 15 ans, a fait sensation en remportant toutes ses parties avec une maîtrise stupéfiante, affichant un score parfait de 9 points sur 9. À ses côtés, Damien Stubbe s'est emparé du titre convoité de champion de Corse de Blitz grâce à un score remarquable de 8 points sur 9, ne concédant qu'une seule défaite face à Maurizzi.Les bastiais Matteo Ratier Fontana et Jean-Michel Bigonnet ont également brillé lors de cettecompétition, en se classant respectivement 3e et 4e du tournoi. Ratier Fontana a impressionné avec un score de 7,5 points sur 9, tandis que Bigonnet a réalisé 7 points sur 9. Leurs performances témoignent du niveau élevé des compétiteurs et de la qualité de cette édition du championnat.Le staff arbitrage, composé de l'arbitre international Stéphane Escafre et des arbitres FIDE Gerald Murcia et Jean-Philippe Orsoni, a veillé au bon déroulement du tournoi.Parmi les autres lauréats, Cerise Castagnerol a décroché le premier prix féminin et Christian Dehainault s'est imposé dans la catégorie des + de 65 ans.Lors de la cérémonie de remise des prix, orchestrée par le secrétaire général de la Ligue, Serge Guillemart, et le Président de l'Associu I Scacchi di U Centru, Sauveur Giannoni, plusieurs annonces ont été faites concernant les prochains rendez-vous majeurs pour les passionnés d'échecs en Corse.Les organisateurs ont dévoilé les dates des événements estivaux : l'Open de Porticcio se tiendra du 1er au 7 juillet, suivi de l'Open rapide de Bastia les 9 et 10 juillet, et enfin de l'Open International de Quenza les 22 et 23 juillet prochains.Ils ont également profité de l'occasion pour exprimer leur gratitude à l'Université de Corse, qui met généreusement à disposition ses installations depuis plus de 15 ans pour accueillir ces compétitions ouvertes à toutes la jeunesse corse.Le succès de cette édition reflète la vitalité du jeu d'échecs sur l'île et l'engagement des acteurs locaux pour promouvoir et soutenir la pratique de ce sport captivant.*FIDE : Fédération Internationale des Échecs, l'organisation mondiale qui régit le jeu d'échecs etdécerne les titres officiels