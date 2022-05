Capitale européenne de la culture 2028 : Pierre Savelli et Bastia-Corsica deux jours à Novi-Sad et à Belgrade

Muriel, cheffe de projet de Bastia-Corsica 2028 rappelle ici les enjeux liés à ce voyage en Serbie.

A l'occasion de ce voyage d’études « in mossa versu a candidatura » de Bastia-Corsica Capitale européenne de la culture 2028, Pierre Savelli rencontrera entre autres le Maire de Novi Sad, Miloš Vučević, et Nemanja Milenkovic, directeur de la Fondation Novi Sad 2022. Il visitera la station culturelle Svilara, accompagné de Violeta Djerkovic, coordinatrice de toutes les stations culturelles de la Fondation Novi Sad 2022, ainsi que la Galerie de la Matica srpska avec sa directrice,Tijana Palovljevic-Bugarski.



Pour la Journée de l’Europe, le 9 mai, après avoir visité les nouveaux locaux de l’Institut français à Novi Sad, il participera, en présence de l’Ambassadeur de France, Pierre Cochard, à une journée dédiée à la Corse, en partenariat avec l’ODARC.

Des films de promotion de la Corse seront diffusés, avec le soutien de l’office de Tourisme intercommunal de Bastia. Une présentation du livre Les Serbes en Corse aura également lieu. L’écrivain Jérôme Ferrari présentera ses livres A son image et Le Principe.



Le 10 mai, au ministère de la Culture et de l’Information, Pierre Savelli sera reçu par Vuk Radulovic, conseiller spécial ; Stanko Blagojevic, ministre-adjoint en charge des relations internationales et de l’intégration européenne et Jagoda Stamenkovic, conseillère Relations internationales.



Il rencontrera aussi Stanko Blagojević, ministre-adjoint à la coopération Internationale du Ministère de la culture et de l’information, Jagoda Stamenkovic, sa conseillère, TKV (Aleksandra Petkovic) artiste street art.



Le 12 mai, par ailleurs, un jury pour désigner le vainqueur d’un séjour artistique (photographie) de 2 mois en Corse, la Bourse « Ange Tomasi », initié avec l’Institut français de Serbie, verra par ailleurs la participation de Graziella Luisi et Fabien Flori, de l’Université de Corse, de Jérôme Ferrari, de Stanislas Pierret, conseiller culturel de l’Ambassade de France en Serbie, et de Vesna Adamovic.



Ce programme dense s’inscrit dans les échanges européens, promus par la candidature, afin de nouer des liens avec les villes capitales européennes de la culture et d’appréhender les enjeux spécifiques de chaque pays face à ce défi que tentera de relever, avec tous les acteurs culturels, sociaux, économiques et environnementaux de Bastia-Corsica 2028, un projet porté par la mairie de Bastia, la collectivité d’agglomération des communes de Bastia, la collectivité de Corse et l’université de Corse.