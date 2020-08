Bastia : deuxième exposition d’août à la Galerie Noir et blanc

De jolies toiles, de jolies couleurs, de jolis traits tapissent les murs de la galerie Noir et blanc sise ruelle de la Conception à Bastia.

« J’aime particulièrement ces moments où les mélanges se font, se défont parfois à mon insu…où l’imprévu surgit et où la beauté est à saisir juste là quand elle passe… » souligne Marie Françoise Ingels



«Dans ma peinture seul importe le lien aux autres. Flaques de ciel, de mer et de terre, Flaques de chair, de mer. Panoramique de rochers occupant l'horizon, témoins immobiles, comme si l'immensité se resserrait ... » explique Mathea Santoni.

« Lorsque je suis passé à la couleur, ma vie a changé » indique Philippe Nicolaï.

Une visite s’impose !



Galerie Noir et Blanc – Ruelle de la Conception (Rue Napoléon) – Bastia

De 14h30 à 19 heures (Fermé le dimanche et le lundi)