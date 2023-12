Bastia : Une enquête ouverte après des "menaces de mort" contre un professeur de Giraud

Le 5/12 , au collège Giraud à Bastia, lors d'une réunion un parent d'élève a menacé de mort un enseignant.

Je condamne avec la plus grande fermeté toutes formes de menace et de violence contre les personnels de l’@accorse. Une plainte a été déposée, la protection accordée.

"Une plainte a été déposée par le proviseur du collège Giraud suite à des menaces contre l'un de ses enseignants à l'occasion d'une réunion parents-professeurs", a indiqué le procureur de la République de Bastia par intérim, François Thévenot, ce jeudi précisant qu'une enquête excluant toute implication terroriste a été ouverte et confiée à l'antenne de Bastia de la sûreté départementale.Les faits remontent à mardi 5 décembre quand lors d'une réunion parents-professeurs un enseignant d'histoire-géographie du collège Giraud a été menacé de mort par les parents d'un élèves qui selon nos informations contestaient une punition remontant à plusieurs semaines reçue par leur enfant de la part de ce professeur. "Lors de cet entretien et devant des témoins, notamment un autre enseignant, la mère de famille a été menaçante à diverses reprises ainsi que le père de l'élève concerné. Il a d'abord été question d'égorgement, puis de violences à l'extérieur du collège à l'encontre de cet enseignant", indique un communiqué diffusé par les enseignants.Dans un contexte national déjà tendu envers les enseignants, l'ensemble du personnel de l'établissement a débrayé de 8 à 9 heures ce jeudi pour condamner fermement ces menaces de mort et exprimer "une solidarité totale" envers le collègue agressé. "Il n'y a pas d'ambiguïté quant au contenu des menaces qui ont été répétées à plusieurs reprises devant des témoins qui sont des enseignants", souligne Pascal Pulicani, professeur et représentant du SNALC (Syndicat National des Lycées et Collèges).Face à ces menaces, l'équipe pédagogique "se sent en danger et profondément affectée par la dégradation de ses conditions d'exercice." "On a une immense inquiétude", ajoute Pascal Pulicani. C'est pourquoi l'ensemble des enseignants demande que des mesures fermes et définitives soient prises pour restaurer un climat serein et pérenne au sein de l'établissement.Le Rectorat de Corse n'a pas tardé à réagir et a accordé la protection fonctionnelle au professeur concerné en précisant que ce serait le premier cas dans l'académie de Corse. Le recteur de Corse, Jean-Philippe Agresti, "condamne avec la plus grande fermeté toutes formes de menace et de violence contre les personnels" et apporte son "soutien aux équipes du collège et tout particulièrement à l'enseignant menacé", a-t-il indiqué sur X (ex-Twitter).