Bastia : Les permanences de Jean Zuccarelli taguées

Livia Santana le Vendredi 28 Février 2020 à 10:27

Dans la nuit de jeudi 27 février à vendredi 28, les deux permanences de Jean Zuccarelli tête de liste "Choisir Bastia" et candidat aux élections municipales ont été vandalisées. Des tags injurieux "Clanismu Fora" ou encore "C'est faux" ont été inscrits en lettres noires sur les façades des permanences du boulevard Paoli et de Lupinu.

Jean Zuccarelli a qualifié cette agression ignoble, il espère néanmoins que la campagne se poursuivra « dans le climat serein qui a prévalu jusqu’ici.

Sa liste dénonce aussi "une atteinte à la démocratie" et des "actes intolérables".



Dernière info concernant les tags.



Des constatations sont en cours par les services de la police judiciaire. Une plainte sera déposée cette après-midi au commissariat de Bastia.

