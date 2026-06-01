Bastia - Angélique et Stéphane : 206 km à pied sur la Via Francigena pour rejoindre Rome

Tout a commencé bien avant le départ. Après avoir préparé minutieusement leur itinéraire, ils ont fait bénir le drapeau qui les accompagnerait durant toute leur aventure par le père Georges Nicoli, à l'église Notre-Dame de Lourdes à Bastia.
Le voyage débute en bateau, puis en train jusqu'à Florence, avant de rejoindre Bolsena, au bord de son célèbre lac. C'est de là qu'ils entament leur véritable pèlerinage : huit jours de marche sur la Via Francigena, avec 206 kilomètres au compteur, plus de 2 200 mètres de dénivelé positif et 2 400 mètres de descente.
À leur arrivée à Rome, les deux pèlerins franchissent les portes de la basilique Saint-Pierre, où ils obtiennent leur Testimonium, le certificat officiel attestant de l'accomplissement du pèlerinage, avant d'assister à la messe des pèlerins.
Suivant les conseils du père Georges Nicoli, ils poursuivent leur découverte spirituelle en visitant les trois autres basiliques majeures de Rome. Leur séjour s'achève sur un moment exceptionnel : la participation à une messe célébrée par le pape Léon XIV, venant couronner cette aventure hors du commun.
Le voyage débute en bateau, puis en train jusqu'à Florence, avant de rejoindre Bolsena, au bord de son célèbre lac. C'est de là qu'ils entament leur véritable pèlerinage : huit jours de marche sur la Via Francigena, avec 206 kilomètres au compteur, plus de 2 200 mètres de dénivelé positif et 2 400 mètres de descente.
À leur arrivée à Rome, les deux pèlerins franchissent les portes de la basilique Saint-Pierre, où ils obtiennent leur Testimonium, le certificat officiel attestant de l'accomplissement du pèlerinage, avant d'assister à la messe des pèlerins.
Suivant les conseils du père Georges Nicoli, ils poursuivent leur découverte spirituelle en visitant les trois autres basiliques majeures de Rome. Leur séjour s'achève sur un moment exceptionnel : la participation à une messe célébrée par le pape Léon XIV, venant couronner cette aventure hors du commun.
Pour Stéphane, ce voyage revêtait une signification encore plus profonde. Jeune retraité des sapeurs-pompiers après 43 années de service, il avait fixé sur son sac une croix orange en métal brûlé, celle qui l'avait accompagné durant sa carrière d'intervenant. Un symbole fort, emporté jusqu'à Rome comme un trait d'union entre une vie professionnelle consacrée aux autres et une nouvelle étape de son existence.
Au-delà de la performance physique, ce pèlerinage restera pour Angélique et Stéphane une expérience de partage, de foi et de dépassement de soi, marquée par des rencontres, des paysages et des émotions qui les accompagneront longtemps après leur retour en Corse.
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Au-delà de la performance physique, ce pèlerinage restera pour Angélique et Stéphane une expérience de partage, de foi et de dépassement de soi, marquée par des rencontres, des paysages et des émotions qui les accompagneront longtemps après leur retour en Corse.
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