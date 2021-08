Auto WRC : "Pilouis" Loubet en lice à Ypres

Ce premier pas ayant été accompli, Pilouis va remettre le couvert pour le compte de la huitième manche du Mondial qui va débuter vendredi en Belgique avec le rallye d'Ypres qui fait son entrée en WRC en lieu et place du rallye de Grande-Bretagne.





Vingt spéciales sont au menu de la huitième des douze étapes que compte le calendrier du WRC. Un programme imposant, avec plus de 310 kilomètres de tronçons chronométrés, qui débutera, demain, par le Shakedown de Langemark avant de se poursuivre, lors de cette même journée d'ouverture, par huit chronos.





Huit spéciales, tel sera, aussi, le programme de la journée de samedi, avant un final plus "soft" composé de quatre ES dont la Power Stage de Francorchamps qui mettra un terme, dimanche, au rallye.