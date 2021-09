Agughia : Un récit d’aventures et de science-fiction dans le décor de la Corse

- Après des études de graphisme qui auraient dû m’amener vers la com, j’ai préféré m’orienter vers le dessin et l’illustration, parce que, de toute façon, c’est la chose qui m’a toujours plu depuis que je suis en âge de faire quoi que ce soit. Après quelques années dans une suite de «missions» diverses et variées, allant du dessin de mode aux «performances» dessinées en boite de nuit, j’en passe et des meilleures, j’ai fini par tenter la BD, un domaine qui combine le dessin, la contrainte, l’invention et la narration, le tout dans une optique populaire. Ensemble qui va tout à fait dans le sens de ma philosophie artistique.- La Corse, je la pratique en touriste, on va pas se cacher ! J’aurais aimé pouvoir m’inventer des racines à Corte ou Ajaccio, mais non. Je suis le pinzutu de base, pire un parisien. Depuis 1978, je la pratique annuellement, ce qui fait pas mal de temps. Comme beaucoup de continentaux j’ai une adoration pour cette île, sa mer, ses montagnes, etc...Et un rapport particulier avec ses habitants. Mais, contrairement à beaucoup de continentaux, ce n’est pas ce rapport étrange: une certaine forme de méfiance mélangée à une complicité sur-jouée, teintée de condescendance et de flagornerie. Mon rapport personnel au corse, il est toujours en cours d’analyse, mais disons distant, sans être lointain et hautain, curieux, parfois amusé, et toujours courtois. Regard que j’ai voulu transposer dans mon récit. Mais je m’éloigne…. Pour la BD, je voulais parler d’un endroit superbe, encore préservé, mais menacé par une époque en crise qui doit choisir entre sauvegarde et profit, pour faire simple. La Corse me semblait l’endroit parfait.- L’idée est venue du fait que je voulais faire une BD sur un modèle années 7O, «à la Valérian » pour dire le vrai. Une histoire de SF, de genre, donc, efficace, mais avec un côté fable. Pas de message, de grand discours, mais dessiner une intrigue, que j’espère divertissante, avec en toile de fond un regard critique sur certaines dérives du monde actuel. Ce qui est en fait, pour moi, l’intérêt de la SF : parler du temps présent avec un trait décalé et exagéré.- Comme je vous le disais, je viens quand même assez souvent en Corse. Donc le problème de la documentation n’en était pas un. Après, j’ai dessiné les planches à Paris, donc certains vont trouver que je suis un peu à côté. Après, c’est aussi de la SF, donc je ne cherchais pas non plus l’absolue vérité du paysage et de la Corse dans son identité.- L’environnement, le changement climatique, etc… difficile de l’ignorer, et surtout quand on voit la nature exceptionnelle de l’île, de se dire qu’elle est en sursis. Béton et incendies etc... Quant au tourisme, je le vois chaque année en Corse grossir plus ou moins, évoluer en tout cas. Je ne peux pas cracher dessus totalement, n’étant pas corse, ce serait un peu gonflé. Disons que le tourisme de masse des plus pauvres, associé à celui des super-riches, représente quand même quelque chose d’assez glauque.- Moi, j’aime bien faire les deux, même si de temps à autre, dessiner «pour» quelqu’un d’autre a un aspect apaisant. On entend souvent des écrivains, des cinéastes ou des collègues, dire qu’ils sont des raconteurs d’histoire. Moi je suis un dessinateur d’histoires. Je pars toujours d’une démarche graphique avant d’aborder le récit, et c’est à travers le dessin, le trait que j’essaye de l’incarner.- C’est un peu flou encore, mais depuis pas mal de temps, je planche sur la mythologie irlandaise. Voilà encore une île que j’adore, l’Irlande. Peut-être qu’à plus ou moins court terme je vais m’y mettre pour de bon.