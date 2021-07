A table : salade de pomme de terre avec la petite cuisine de Marie

• pomme de terre du jardin• oignons du jardin• olives verte• œufs frais de nos poules• thon au naturel• huile d’olive AOP @oliu.ottavi • sel et poivre• herbes fraîches du jardinRecette :1/ Cuire les pommes de terre, les éplucher puis les couper en petits bouts.2/ taillez l’oignon, émiettez le thon et placez dans le saladier, rajouter quelques olives et des œufs durs.3/ assaisonnez, salez et poivrez.Bon appétit avec #lapetitecuisinedemarie