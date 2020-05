A table : croquettes de pommes de terre au brocciu

Ingrédients





Pour 4 personnes

6 grosses pommes de terre

6 oeufs

quelques feuilles de menthe fraîche

200 g de brocciu

1 pincée de noix de muscade

sel et poivre du moulin





Préparation

Faites cuire vos pommes de terre dans la cendre ou au four sans les éplucher.

Dès qu'elles sont cuites, épluchez-les et écrasez-les à l'aide d'une fourchette en y ajoutant quelques feuilles de menthe découpées.

Incorporez le brocciu écrasé. Incorporez le beurre, 3 jaunes d'oeufs battus, un peu de noix de muscade râpées,salez et poivrez.

Pétrissez bien cette pâte .Montez vos blancs en neige à l'aide d'une pincée de sel.

Incorporez-les au dernier moment à la purée.

Formez des petites croquettes à la main.

Dans une assiette creuse, battez les oeufs, y tremper vos croquettes, puis passez-les à la chapelure.

Faites-les cuire dans de l'eau bouillante.

Déposez-les sur du papier absorbant.

Réservez le four tiède pour les maintenir au chaud.

Et bon appétit !