A màghjina - Una siconda d'eternità trà u celu è u mare balaninu
En Balagne, le soleil s'abandonne peu à peu à l'horizon, enveloppant le paysage de nuances flamboyantes et de douceur. Dans le silence du soir, la nature semble retenir son souffle, offrant ce privilège rare d'un instant suspendu, comme une seconde d'éternité où le temps n'a plus d'emprise.
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