CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec... Diana Saliceti, chanteuse et propriétaire d'un ranch 17/06/2026 Le vice-président de la fédération Scola Corsa placé en garde à vue après une agression 16/06/2026 Scola Corsa : des parents d’élèves investissent la préfecture de Haute-Corse 16/06/2026 Deux départs de feu rapidement maîtrisés ce lundi en Haute-Corse 15/06/2026

A màghjina - Una siconda d'eternità trà u celu è u mare balaninu


le Mardi 16 Juin 2026 à 07:25

En Balagne, le soleil s'abandonne peu à peu à l'horizon, enveloppant le paysage de nuances flamboyantes et de douceur. Dans le silence du soir, la nature semble retenir son souffle, offrant ce privilège rare d'un instant suspendu, comme une seconde d'éternité où le temps n'a plus d'emprise.
Si, comme Renaud Kiselman, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos