A màghjina - U veranu di A Revellata
Sur les hauteurs de la Revellata, en Balagne, le printemps s’installe sans bruit. Face à la mer d’un bleu profond, les coussins de fleurs roses accrochent la lumière et contrastent avec la pierre sèche des anciens murets. Ici, entre ciel et maquis, le temps semble suspendu. Un paysage brut, simple et intact, où la nature impose encore son rythme.
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