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A màghjina - U veranu di A Revellata


le Mercredi 29 Avril 2026 à 07:30

Sur les hauteurs de la Revellata, en Balagne, le printemps s’installe sans bruit. Face à la mer d’un bleu profond, les coussins de fleurs roses accrochent la lumière et contrastent avec la pierre sèche des anciens murets. Ici, entre ciel et maquis, le temps semble suspendu. Un paysage brut, simple et intact, où la nature impose encore son rythme.
Si, comme Florence Guenot, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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