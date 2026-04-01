A màghjina - Capu Rossu : a torra sopra à l’abissu
Au cœur du golfe de Porto, la tour de Turghju domine un littoral spectaculaire de falaises rouges plongeant dans la mer. Vue par drone, elle souligne l’isolement du site, accessible uniquement après près de trois heures de marche et un dénivelé cumulé de 500 m, sur un sentier escarpé, entre maquis et vertigineux à-pics.
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