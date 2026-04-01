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A màghjina - Capu Rossu : a torra sopra à l’abissu


le Mardi 28 Avril 2026 à 07:25

Au cœur du golfe de Porto, la tour de Turghju domine un littoral spectaculaire de falaises rouges plongeant dans la mer. Vue par drone, elle souligne l’isolement du site, accessible uniquement après près de trois heures de marche et un dénivelé cumulé de 500 m, sur un sentier escarpé, entre maquis et vertigineux à-pics.
Si, comme Jean-Claude Camü , vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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