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A màghjina - Capu Laurosu, trà mare è petre


le Lundi 27 Avril 2026 à 07:30

À Capu Laurosu, près de Propriano, les rochers de granit plongent dans une eau limpide sous un ciel sans nuages, tandis que la montagne trace une ligne calme à l’horizon. Un paysage simple, presque immobile, où la lumière fait le reste.
Si vous aussi, comme Mylène Sabian!, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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