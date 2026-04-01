A màghjina - Capu Laurosu, trà mare è petre
À Capu Laurosu, près de Propriano, les rochers de granit plongent dans une eau limpide sous un ciel sans nuages, tandis que la montagne trace une ligne calme à l’horizon. Un paysage simple, presque immobile, où la lumière fait le reste.
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