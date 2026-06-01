À Bastia, des collégiens sensibilisés aux pratiques mafieuses

Pour Marie Cervoni, l'objectif est de donner aux élèves des clés de compréhension adaptées à leur âge. « À l'école, il n'y a aucun sujet tabou. Il faut simplement choisir les entrées, les mots et la pédagogie à mettre en œuvre », explique l'enseignante. « On pourrait penser que c’est tabou, mais en histoire-géographie, on est habitués à des sujets dits sensibles, en lien avec les valeurs de la République. Je pars du principe qu'on peut et qu’on doit parler de tout avec nos élèves si c'est leur questionnement. Il faut simplement choisir les mots et toujours veiller à préciser, recadrer, reformuler, pour ne pas laisser des incertitudes ou des approximations. »





Au fil de la séance, les élèves découvrent les mécanismes qui caractérisent les pratiques mafieuses : intimidation, corruption, emprise sur l'économie ou encore instrumentalisation de la violence. L'accent est également mis sur la prévention et sur les formes que peuvent prendre certaines sollicitations auprès des plus jeunes, « à qui on peut proposer de l’argent en échange d’une information ou d’un service ».





À la fin de la séance, l’enseignante déclare avoir trouvé ses élèves « formidables, patients, investis et intéressés ». « Ils sont venus me dire que la séance les avait vraiment intéressés et que ça les avait passionnés. » Un avis partagé par le recteur. « Ce qui me frappe, c'est quand même l'intérêt des jeunes pour le sujet. Ils prennent conscience assez vite, au début de la séquence, de l'importance de ce dont on va parler. Il n'y a pas du tout de frein à l'expression. Ils jouent le jeu, ils contribuent à la définition du phénomène, ils s'interrogent sur ses modalités d'action, sur les finalités. » Parmi les élèves, Mathéo estime que cette sensibilisation répond à un véritable besoin. « J'étais assez content de pouvoir m'instruire sur ce sujet parce que c'est un sujet qui touche beaucoup de Corses aujourd'hui, et plus généralement toute la planète, et c'est important pour libérer la parole. »

