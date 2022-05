52ème Ronde de la Giraglia : Léa la benjamine…

Luca Figari a débuté dans la compétition automobile, sa passion, à l’âge de 18 ans. A 50 ans, il figure aujourd’hui comme un habitué des compétitions automobiles, une soixantaine, aussi bien en Corse que sur le continent.

Au fil des années, Luca a pris l’habitude de fêter les anniversaires de ses enfants lors de la Ronde de la Giraglia. Ce sera d’ailleurs sa 25ème participation à cette course emblématique.





Après Christopher et Morgan, qui aujourd’hui sont eux-mêmes pilotes, c’est au tour de Léa, née le 30 mars 2006, de prendre place dans l’habitacle.

La voiture ? Un bolide au moteur énorme ! Une Skoda Fabia WRC 2, engagé en R5, la catégorie reine. Le sport automobile coûtant cher, très cher, la famille Figari a créé l’association, CML (Christopher Morgan Léa), afin de démarcher et trouver des sponsors et des partenaires.





Après des mois de préparation, Léa est donc en ce week-end au départ de cette 52ème Giraglia de l’ASA Bastiaise. Spectatrice, supportrice, les éditions précédentes, elle en est aujourd’hui actrice.

« Le but du copilote est d’aider le pilote à travers les notes que l’on prend en reconnaissances » explique Léa. « C’est un travail long, très long. Il faut passer et repasser sur les spéciales, parfois doucement pour bien enregistrer tous les détails de la route. Ce sera ma première course. Un test pour voir si ça me plait. Mais j’aime la vitesse et j’aimerais être pilote.»

Avec sa fille, Luca ne prendra pas les risques habituels. « On va avant tout prendre du plaisir, se faire plaisir et être à l’arrivée dimanche soir »