35 heures et 30 minutes pour Axel Carion sur la GT 20

Partis vendredi soir à 20 heures de Bastia, les cyclistes Axel Carion - meneur du groupe et fondateur de la série d’épreuves d’ultracyclisme BikingMan, le bastiais Anthony Duriani, le français Romain Level, du belge Xavier Massart et le suisse Fabian Burri, ont bouclé le parcours de la GT20 en « non-stop », en totale autonomie et sans assistance de parcourir en 35 heures et 30 minutes.

Un parcours de Bastia à Bonifacio en 12 étapes pour un total de 592 kilomètres et plus de 11.000 mètres de dénivelé positif qui n'a pas eu l'air d'impressionner Carion et ses compères de traversée.





Une première en Corse

Ces ultracyclistes spécialisés en raids longue distance et ont complété à plusieurs reprises des épreuves BikingMan, ont pédalé « non-stop », en autonomie et sans assistance durant la totalité du parcours vertical qui se réalise normalement entre 7 et 12 jours car la distance parcourue est l’équivalent de 3 étapes du Tour de France.