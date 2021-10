21e Tour de Corse Historique : Marc Valliccioni (M3) pointe en tête

Au sein de ces deux dernières catégories on avait annoncé une belle bagarre et cela a effectivement été le cas, qui plus est dans des conditions météorologiques difficiles avec les vannes célestes qui se sont ouvertes du côté de la Rocca. Cela n'empêchait pas Marc Valliccioni sur sa M3 de signer le scratch dans la première spéciale, en 8'01''devançant la Porsche d'Alain Oreille. Le lauréat du Tour de Corse Historique 2020 se situait à 8 secondes. Quant à Youness El Kadaoui (Porsche) parti en gommes dures, il était victime d'un tête à queue qui lui faisait perdre de précieuses secondes. Il se retrouvait troisième de cette ES à 15 secondes de Valliccioni. Ce premier top cinq du rallye était complété par la Ford d'Anthony Agostini et la Mazda de Philippe Gache.





La pluie était encore présente quand les équipages rentraient dans Levie-Carbini. Ayant opté pour des gommes plus tendres, Youness El Kadaoui réalisait le meilleur temps (5'19''). Un chrono identique à celui de Marc Valliccioni, alors que Jean-François Berenguer (Ford Escort) était troisième . Anthony Agostini s'offrait une nouvelle quatrième place, devançant la M3 de Christophe Casanova.





Mardi soir au parc fermé à Porto-Vecchio, Marc Valliccioni menait le rallye et le classement J2. Youness El Kadaoui et Alain Oreille, premier et deuxième du VHC, occupaient les deux places suivantes du scratch. Anthony Agostini, quatrième au terme de cette journée était troisième du VHC. Le pilote de la Ford MK2 se situe ce soir devant les deux M3 de Pierre Vivier et Christophe Casanova.



En VHRS, Jean-Claude Kauffman (Porsche) en moyenne Haute, Etienne Baugnée (MK1) en Intermédiaire, ainsi que Serge Garosi (Toyota) et Alain Arnal (Mini Cooper) en Modérée et en Basse, sont les leaders au terme de cette première étape.

Demain les équipages vont débuter dès 8h33, la deuxième étape qui les mènera de Porto-Vecchio à Borgo. Quatre spéciales sont inscrites au menu de cette journée.