Une très longue nuit de lecture sur les ondes de Frequenza Nostra

Du jeudi 21 au dimanche 27 janvier, de nombreuses personnes, adultes et enfants, ont ainsi témoigné leur attachement aux mots via les ondes (99 FM) et internet ( Radio Frequenza Nostra - Made 100% Nustrale ). Les lectures se sont enchaînées, en français, en corse et même en espagnol! Certaines en studio, d’autres par téléphone. Poèmes, essais, romans, livres de jeunesses, sketchs, créations insulaires et étrangères, classiques et contemporaines, tous les genres ont été abordés.Cette nuit de la lecture made in Frequenza Nostra a remporté l’adhésion des auditeurs. Pour preuve, le grand nombre d’enregistrements reçus et diffusés à l’antenne. Un panel intergénérationnel a coloré cette 5ème édition nationale des nuits de la lecture, avec la participation inattendue en clôture de l’écrivaine Paule Orsoni.Cette réalisation a été rendue possible grâce à un partenariat avec la compagnie de théâtre La Cible et le réseau des médiathèques de la Ville d’Ajaccio où l’on avait concocté La Compagnie La Cible (ecoletheatreajaccio.fr) un bien joli programme.De ces collaborations, des projets mijotent déjà pour favoriser l'une des fonctions naturelles de l'être humain: la parole, l'échange par la parole.Une première réussite pour le pôle média associatif 2A, un projet Frequenza Nostra soutenu par le Fonjep ( FONJEP | Le Fonds de Coopération de la Jeunesse et de l’Education Populaire ), la DDSSCP 2a (Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations), la CAPA Pays Ajaccien