Un jour, une recette circuit court corse : l'apéro nustrale

L’assiette apéritive autour du fromages frais :

- stick panés de fromages frais

- croque monsieur de fromage frais

- chausson à la confiture de figue et au fromage frais



Pour les sticks de fromage frais :

1 fromage frais

3 œufs

1/2 bol de farine

1/2 bol de chapelure

De l’huile de friture

Sel et poivre



1/ battre les œufs, salez et poivrez et placez dans un bol.

2/ placez la farine dans un bol et la chapelure dans un troisième bol.

3/ coupez des allumettes de fromage frais et trempez les dans cet ordre : farine, œuf, chapelure.

4/ plongez les allumettes dans une poêle d’huile bouillante et faire frire de chaque côté jusqu’à coloration.



Pour les chaussons :

- 1 pâte brisée

- 1 oeuf

- 1 fromage frais

- de la confiture de figue



1/ détaillez des ronds dans votre pâte brisée, placez un morceau de fromage et un peu de confiture de figue puis fermez pour former un chausson.

2/ scellez avec un peu d’eau et doré la pâte avec un œuf battu.

3/ placez au four pour une vingtaine de minutes.