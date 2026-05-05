U tempu in Corsica
Après un début de matinée mitigé, le temps redevient instable et pluvieux durant toute la journée du Nord au Sud. Du coup les températures maximales accusent une petite baisse justifiant le "ne per maghju ne per maghjò, ùn ti caccià u pellicciò"
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