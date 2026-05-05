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U tempu in Corsica


le Mardi 5 Mai 2026 à 07:05

Après un début de matinée mitigé, le temps redevient instable et pluvieux durant toute la journée du Nord au Sud. Du coup les températures maximales accusent une petite baisse justifiant le "ne per maghju ne per maghjò, ùn ti caccià u pellicciò"
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo








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