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U tempu in Corsica


le Jeudi 30 Avril 2026 à 07:05

Le temps est caractérisé en matinée par des passages nuageux et des éclaircies. En revanche dans l'après-midi le ciel se voile et s'assombrit aux quatre coins de l'île. Les températures maximales sont stationnaires.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo



Le fortin de Chjurlinu (Annick Medori)
Le fortin de Chjurlinu (Annick Medori)
U tempu in Corsica





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