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U tempu in Corsica


le Jeudi 26 Mars 2026 à 07:05

Après le coup de vent de la nuit écoulée, les conditions restent perturbées, avec de nombreuses averses, neigeuses dès 400 à 700 m, et toujours du vent de nord-ouest jusqu'à 70 à 90 km/h.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







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