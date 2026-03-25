U tempu in Corsica
Le ciel est marqué par des éclaircies et des passages nuageux mais c’est le vent qui va dominer sur le cap Corse et en montagne où l’on prévoit des rafales entre 130 et 160 km/h. Sur la Balagne, l'extrême sud de l'île, et la région bastiaise, elles sont comprises entre 100 et 130 km/h. Les températures sont en baisse par rapport aux derniers jours.
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