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U tempu in Corsica


le Mercredi 25 Mars 2026 à 07:03

Le ciel est marqué par des éclaircies et des passages nuageux mais c’est le vent qui va dominer sur le cap Corse et en montagne où l’on prévoit des rafales entre 130 et 160 km/h. Sur la Balagne, l'extrême sud de l'île, et la région bastiaise, elles sont comprises entre 100 et 130 km/h. Les températures sont en baisse par rapport aux derniers jours.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







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