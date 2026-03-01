U tempu in Corsica
Le ciel un temps nuageux accompagné de quelques averses, voire un coup de tonnerre par endroits, devient rapidement ensoleillé. Les températures perdent encore quelques degrés avec ce vent de nord-est qui souffle jusqu'à 60km/h.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo
Monticellu (Mylène Sabiani)