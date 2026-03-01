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U tempu in Corsica


le Jeudi 19 Mars 2026 à 07:05

Le ciel un temps nuageux accompagné de quelques averses, voire un coup de tonnerre par endroits, devient rapidement ensoleillé. Les températures perdent encore quelques degrés avec ce vent de nord-est qui souffle jusqu'à 60km/h.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







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