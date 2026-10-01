Trois départs de feu en Haute-Corse, 4 hectares de végétation parcourus
Léana Serve le Jeudi 22 Octobre 2026 à 14:22
Trois départs de feu ont été signalés ce jeudi en début d’après-midi en Haute-Corse, indique le service d’incendie et de secours. Le premier incendie s'est déclaré à 12h03 sur la commune de Ghisonaccia. Deux départs de feu ont été signalés, pour une superficie totale d'environ trois hectares de chaume parcourus. Le feu est désormais éteint.
Un autre départ de feu a été signalé à 13h04 sur la commune de Muro, au niveau de la ligne droite d'E Prove. Environ un hectare de petit maquis a été parcouru par les flammes. Selon les pompiers, l'incendie est « peu virulent mais erratique ». Un cabanon contenant des bouteilles de gaz a brûlé, et une fuite de gaz non enflammée a été constatée, entraînant la mise en place d'un périmètre de sécurité de 100 mètres.