Tennis : Championnat de France par équipes. Le RCPV éliminé

GAP le Lundi 20 Janvier 2020 à 09:33

L'équipe féminine 35 plus du Raquette Club de Porto-Vecchio a été éliminée, hier, du championnat de France par le Cenon US (Nouvelle Aquitaine) sur le score de trois victoires à une. Les joueuses porto-vecchiaises ont perdu deux simples et le double. La seule victoire du RCPV a été obtenue par Emilie Bacquet qui a disposé Catherine Lalane 7/6 6/4.

Les résultats:

Emilie Bacquet (1/6) bat Catherine Lalane (4/6) 7/6 6/4

Virginie Guerinet (5/6) bat Patricia Peinado (15/1) 6/0 6/1

Karen Reichenbach (15/2) bat Valérie Kervizic (15/2) 6/1 6/2

Lalane-Guerinet battent Bacquet-Kervizic 6/2 6/0.





