Saint-Florent : la 22e édition de Porto Latino annulée

Cette édition s'annonçait, pourtant, exceptionnelle : Mika, Kassav', Patrick Bruel, Flavia Coelho, d'autres artistes que les organisateurs n'avaient pas eu le temps de nous dévoiler. pour ce Porto Latino qui est l'évènement musical de l'été depuis plus de 20 ans. Tout était prêt pour accueillir le public : l'équipe et les artistes avaient hâte de retrouver Saint-Florent. Mais le 28 avril et le discours du Premier ministre sont passés par là.Dès lors, pour les organisateurs les conditions n'étaient pas réunies pour assurer ce qui reste à leurs yeux la seule priorité : la sécurité du public"C'est évidemment avec tristesse que toute l'équipe du festival annonce l'annulation de ce 22ème opus. Mais soyez assuré(e) que nous travaillons déjà sur la prochaine édition pour laquelle tous les artistes prévus ont déjà confirmé leur présence" écrit Porto Latino dans un communiqué." 3 choix s'offrent aux festivaliers en vue de la programmation 2021: nous conservons leur réservation, ce qui leurs permettra d'avoir leurs places en avant-première sur la même programmation,: ils ont été nombreux à nous témoigner leur solidarité et nous les en remercions. Leur billet peut ainsi être transformé en don afin de soutenir notre festival,Led'une partie ou de l'intégralité de leurs billets.Ils ont jusqu'au 8 août pour faire leurs choix sur notre site www.portolatino.fr , rubrique billetterie : http://bit.ly/Billetterie- Porto-Latino