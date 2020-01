Rugby : Isula XV une nouvelle fois en panne

GAP le Samedi 11 Janvier 2020 à 09:04

Les mois se suivent et se ressemblent pour les rugbymen d'Isula XV. L'année 2020 débute comme s'est achevée 2019 à savoir sans jouer. Isula XV devait affronter, demain à 14 heures à Porto-Vecchio, l'équipe de Saint Rémy de Provence mais une grève au niveau des transports maritimes a fait tomber à l'eau, sans mauvais jeu de mots, cette rencontre. Tant et si bien que les joueurs du président Freddy Giovanoni n'ont plus disputé le moindre match depuis le mois de novembre dernier, soit un peu plus de deux mois. Une série blanche liée à des annulations successives engendrées, entre autres, par les mauvaises conditions météorologiques.

GAP

Rugby | Echecs | Autos Motos | Cyclisme | Autres sports