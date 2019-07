Patrick Leonetti et Dominique Bijotat de retour à l'ACA

Patrick Leonetti est de retour au sein du centre de formation après une année à l’Olympique de Marseille. Il aura en charge, comme par le passé, l’équipe réserve dans le championnat National 3 qu’il connaît très bien puisqu’il est l’artisan de la montée et des maintiens à ce niveau.







Dominique Bijotat, adjoint puis entraîneur du club entre 2003 et 2004 en Ligue 1, est de nouveau paré des couleurs Blanche et Rouge. 15 années plus tard, Dominique revient au club. Il aura en charge l’équipe des U17 Nationaux.