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Nativité de la Vierge Marie - Procession et messe ce lundi à Lavasina


le Lundi 7 Septembre 2026 à 08:37

Des milliers de fidèles vont se rassembler ce lundi soir à Lavasina pour participer aux célébrations de la Nativité de la Vierge Marie dans le sanctuaire marial de la Corse. Une tradition vieille de plusieurs siècles qui attire toujours autant de pèlerins La procession et la messe seront présidées par le cardinal Francois-Xavier Bustillo, évêque d’Ajaccio pour la Corse.



(Archives CNI)
(Archives CNI)
L’histoire de Notre-Dame des Grâces de Lavasina remonte au XVIIe siècle, et plus précisément en 1675 lorsqu’une religieuse fut guérie miraculeusement de sa paralysie des deux jambes. Embarquée sur un voilier en provenance de Bonifacio et la conduisant à Gênes, sœur Marie-Agnès s’abrita dans la chapelle de Lavasina pour se protéger d’une tempête en mer. Elle fut massée de l’huile de la lampe au pied de l’autel dédié à la Vierge et le prodige se produisit. Sœur Marie-Agnès retrouva l’usage de ses jambes sous les yeux des marins ébahis ! Depuis, les pèlerins affluent vers cette petite chapelle du Cap Corse que l’on surnomme aujourd’hui le Lourdes de la Corse.


C’est le 7 septembre 1677 que fut inauguré le sanctuaire avant une première célébration de la Nativité le lendemain. 102 ans plus tard, un autre miracle se produisit après une procession des fidèles implorant la Vierge de faire cesser la sécheresse menaçant Lavasina et la région bastiaise. Aussitôt après, la pluie se mit à tomber, sauvant les récoltes et les animaux…


Ce lundi 7 septembre, une procession aux flambeaux est organisée jusqu’à la chapelle. Cette année, elle aura lieu à 21 heures en présence du Cardinal Bustillo, Évêque de la Corse et suivie par des milliers de fidèles. Le 8 septembre une première messe sera dite lieu à 8 heures et la grand-messe de 10 h 30.

Les horaires

Lundi 7 septembre 21 heures
Procession aux flambeaux
Messe solennelle, présidée par le cardinal François Bustillo, évêque d’Ajaccio

Mardi 8 septembre — Fête de la Nativité de la Vierge Marie
8 heures : messe
9 heures : messe
10h30 : messe solennelle
16 heures : vêpres et procession
18h30 : dernière messe




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