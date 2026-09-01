Nativité de la Vierge Marie - Procession et messe ce lundi à Lavasina

Charles Monti le Lundi 7 Septembre 2026 à 08:37

Des milliers de fidèles vont se rassembler ce lundi soir à Lavasina pour participer aux célébrations de la Nativité de la Vierge Marie dans le sanctuaire marial de la Corse. Une tradition vieille de plusieurs siècles qui attire toujours autant de pèlerins La procession et la messe seront présidées par le cardinal Francois-Xavier Bustillo, évêque d’Ajaccio pour la Corse.